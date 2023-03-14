"Выдачу виз в Хабаровске возобновят с 15 марта", — сказал генконсул.

В консульский округ генконсульства КНР в Хабаровске входят Хабаровский край, Еврейская автономная и Амурская области, Республика Саха (Якутия).

Ранее со ссылкой на консульскую службу министерства иностранных дел КНР сообщалось, что консульства Китая за границей возобновят выдачу всех категорий виз иностранцам, начиная со среды, 15 марта.

Отмечается, что решение принято для дальнейшего облегчения пересечения границы.

Помимо возобновления оформления новых виз, будет разрешен въезд по визам, выданным до 28 марта 2020 года, у которых не истек срок действия.

Новая визовая политика также позволит возобновить безвизовые поездки для туристов на остров Хайнань, пассажиров, прибывающих на круизных лайнерах в Шанхай, а также для туристических групп из Гонконга, Макао и стран АСЕАН (Ассоциации государств Юго-Восточной Азии) в южные регионы страны.