"В связи с расчисткой дорожного полотна на территории Грузии разрешено движение легковых автотранспортных средств и автобусов за исключением большегрузного автотранспорта, на участке Владикавказ — населенный пункт Ларс — в обоих направлениях с 11:45 мск 14 марта 2023 года", — говорится в сообщении.

Как сообщалось, ограничения для всех видов транспорта действовали с 01:30 мск 14 марта из-за непогоды на территории Грузии. Военно-Грузинская дорога в настоящее время является единственным сухопутным маршрутом, связывающим с Россией не только Грузию, но и Армению.