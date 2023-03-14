Результаты исследования опубликованы в журнале Primates.

"Вращение служит самодостаточным средством изменения телесно-психической реакции у гоминидов. Склонность к такому опыту присуща людям и человекообразным обезьянам и обеспечивает отправную точку для сравнительного изучения механизмов, функций и адаптивной ценности измененных состояний сознания в эволюции человека", — считают исследователи.

Ученые установили, что человекообразные обезьяны совершали в среднем 5,4 оборота за один подход, средняя скорость вращения составляла 1,4 оборота в секунду, максимальная — от 3,3 до 5 оборотов в секунду. Обычно приматы делали три подхода, при этом наибольших скоростей они достигали, когда висели на лианах или веревках в зоопарках.

"Все это ясно указывало на то, что вращение не является беспорядочным" поведением. Обезьяны достигли скоростей, достаточных для изменения самовосприятия, которые были сравнимы с теми, которые использовались для трансцендентных переживаний у людей (например, суфийское кружение)", — считают ученые.

Также было установлено, что ведущие древесный образ жизни орангутаны за счет неврологической адаптации к укачиванию или головокружения вращались быстрее горилл и часто висели на нижних конечностях, чего гориллы никогда не делали.

Ученые отмечают, что кружение обезьян может иметь игровой характер и напоминает, с одной стороны, человеческие танцы, основанные на вращениях, а с другой — является аналогом человеческих горок и каруселей, которые воздействуют на чувство равновесия.