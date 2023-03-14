"С 11:00 мск аэропорт работает в обычном режиме"- сказали в пресс-службе.

По данным он-лайн табло, вылетели два задержанных с утра рейса на Москву, ожидается отправка двух бортов в Санкт-Петербург, задерживается до 15:30 рейс ДР 6570 Челябинск -Москва авиакомпании "Победа".

Прибыли борт из Новосибирска, ожидается прибытие рейса компании "Аэрофлот" из Москвы.

По данным Уральской транспортной прокуратуры, утром по расписанию не смогли вылететь из-за низкого коэффициента сцепления со взлетно-посадочной-полосой семь бортов.

Ранее сообщалось, что Челябинский аэропорт закрыт из-за обледенения взлетно-посадочной полосы в период снегопада до 11:00 мск.