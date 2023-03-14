"В Краснодарском крае в 2023 году подготовят более 2,5 тыс. специалистов службы сервиса и вожатых — на 500 больше, чем в прошлом году. Новый этап обучения стартует в кадровой школе "ПРОдвижение", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на текущей неделе команда организаторов проводит заочное обучение в городах Кубани. Очные занятия начнутся с 20 марта, площадки для них организуют в пяти краевых вузах.

Кадровая школа "ПРОдвижение" занимается обучением и последующим трудоустройством студентов вузов и колледжей в период летнего курортного сезона. Из 2 тыс. специалистов, подготовленных в прошлом году, большая часть была трудоустроена на курортах Краснодарского края.

Организаторами проекта выступают Ассоциация детских лагерей и здравниц Кубани и краевое министерство курортов, туризма и олимпийского наследия.