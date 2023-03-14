Это обусловлено более слабым спросом на авиаперелеты в январе и феврале, чем предполагалось, а также высокой стоимостью топлива, говорится в сообщении авиаперевозчика.

Такой прогноз стал неожиданностью для аналитиков, которые в среднем предполагали, что прибыль составит $0,64 цента на акцию, согласно данным FactSet.

Между тем авиакомпания сохранила оценку скорректированной прибыли по итогам всего 2023 года на уровне $10-12 на акцию, сообщает MarketWatch.

Котировки акций United Airlines на дополнительных торгах в понедельник упали на 6,8% после публикации прогноза. Капитализация авиакомпании за 12 месяцев выросла на 27,7% (до $16,7 млрд), в то время как фондовый индекс Nasdaq уменьшился на 13,6% за это время.