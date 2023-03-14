"Работы на строительной площадке аэровокзального комплекса идут по графику. Завершен мобилизационный этап. В настоящий момент продолжается расчистка территории, возводятся складские помещения, ангар для техники. Самое важное — начали рыть котлован для основного здания аэровокзального комплекса. Он будет 6 метров в глубину, что необходимо по сейсмическим условиям региона", — говорится в сообщении по итогам посещения стройплощадки губернатором Магаданской области Сергеем Носовым.

Заместитель гендиректора ООО "Новапорт холдинг", гендиректор новосибирского аэропорта "Толмачево" Евгений Янкилевич обратился к губернатору с просьбой помочь в решении логистических проблем при поставках металла и цемента на площадку строительства аэровокзального комплекса.

"К 9 января 2024 года у нас по графику окончание установки всех металлоконструкций, чтобы к маю закрыть контур здания. Подрядчик надежный, мы с ними построили несколько объектов. Но с учетом удаленности Магадана нам нужна будет помощь с логистикой. Объемы значительные: везем много металла и цемента, по 100 вагонов", — сказал Янкилевич, слова которого приводятся в сообщении.

Губернатор пообещал взять стройку на контроль.

"У нас есть налаженные взаимоотношения и с РЖД — мы можем отследить движение грузов от погрузки в вагоны и их движение в восточном направлении. Конечно, у нас выстроена работа и с морскими портами. Плотно работаем с министерством транспорта РФ. Постараемся, сделать так, чтобы с обеспечением этой стройки, да и других строек на Колыме, не было проблем", — сказал Носов.

Ранее сообщалось, что российско-турецкая компания "ЛимакМаращСтрой" планировала до 24 февраля 2023 года завершить предварительный этап строительства терминала внутренних воздушных линий в аэропорту "Сокол".

АО "Аэропорт Магадан" определило ООО "ЛимакМаращСтрой" подрядчиком строительства терминала внутренних воздушных линий в аэропорту "Сокол". Проект предполагает строительство к концу 2024 года трехэтажного здания аэровокзала пропускной способностью 800 пассажиров в час, а также пункта охраны и модульного здания КПП. Также предусмотрено строительство новой привокзальной площади, новой распределительной электрической подстанции 10 кВ, очистных сооружений и других вспомогательных объектов.

Стоимость работ оценивается в 9,999 млрд рублей.

ООО "Новапорт холдинг" и АО "УК "Аэропорты регионов" для строительства нового пассажирского терминала в аэропорту Магадана учредили в ноябре 2020 года на паритетных началах ООО "АБС Магадан" (Москва). Эта компания выиграла соответствующий конкурс и подписала инвестиционное соглашение о реконструкции аэропорта с Корпорацией развития Магаданской области. Победитель конкурса в обмен на инвестиции получит 75% минус 1 акцию АО "Аэропорт Магадан", блокпакет останется за регионом.

"Сокол", расположенный в 38 км от Магадана, является аэропортом федерального значения, в 1991 году получил статус международного. Аэропорт имеет одну взлетно-посадочную полосу. Эксплуатантом выступает АО "Аэропорт Магадан". В 2021 году аэропорт обслужил 471,2 тыс. пассажиров.