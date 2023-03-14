Статус туристического оператора присвоен музею соответствующим приказом министерства экономического развития России. Это позволит учреждению активизировать работу с организованными туристическими группами, что является одним из важнейших и перспективных направлений деятельности музея-заповедника, говорится в пресс-релизе.

В настоящее время в музейный комплекс входят 19 объектов, многие из которых разнесены географически. Статус туроператора поможет более системно выстраивать туристическую деятельность музея, развивать собственные продукты и сотрудничество с другими туристическими компаниями.

Музей регулярно открывает новые турмаршруты, создает на своей территории туристскую инфраструктуру.

"Музей, как туроператор, обладает уникальными возможностями — это популярные объекты показа, профессиональные экскурсоводы и гиды-переводчики, транспорт и даже классифицированное средство размещения в виде гостевых кают на научно-исследовательском судне "Витязь". Мы готовы развивать нашу уникальность, планируем разработать и предложить гостям туристические программы, в том числе в партнерстве с другими федеральными музеями под эгидой министерства культуры России", — цитирует пресс-служба заместителя генерального директора музея Дениса Миронюка.

По его словам, отдельным направлением этой работы может стать формирование турпродуктов в сотрудничестве с Русским географическим обществом, ведь музей является базой регионального отделения РГО.

В дополнение к имеющимся туристским предложениям новая разработка, которую планирует предложить гостям музей — это маршрут, связывающий калининградскую набережную исторического флота с Санкт-Петербургом, где ошвартован ледокол "Красин" — филиал музея-заповедника. Уже в новом статусе музей на объединенном стенде Калининградской области примет участие в Международной выставке туризма и индустрии гостеприимства MITT 2023, которая пройдет с 16 по 18 марта в Москве, заключил Миронюк.