"Из-за подъема уровня воды в реках и подтопления, по данным на 10:00 14 марта, закрыто движение транспорта по 8 мостам и 4 участкам региональных дорог", — говорится в сообщении.

Так, прекращено движение по мостам: через реку Бузулук на 1 км дороги Андреевка-Байгоровка в Курманаевском районе; через реку Чаган в Первомайском районе на 1 км автодороги Первомайский-Лесопитомник, на 3 км подъезда к поселку Новая Жизнь от а/д Зарево-Революционный, на 3 км автодороги Красное-Яганово; через реку Балабанка на 1 км подъезда к поселку Шапошниково от автодороги Таловое-Курлин в Первомайском районе; через реку Белую на 4 км автодороги Акбулак — Меловой Завод в Акбулакском районе; через реку Таловка на 2 км подъезда к поселку Шапошниково от автодороги Таловое-Курлин в Первомайском районе; также демонтирован понтонный мост через реку Илек на нулевом километре автодороги Покровка-Дивнополье в Соль-Илецком городском округе.

В связи с подъемом воды и переливом ее через проезжую часть закрыто движение на участках автодорог Илек-Ташла-Соболево в Ташлинском районе (с 15 по 21 км), Таловое-Курлин в Первомайском районе (с 8 по 15 км), Придолинный-Герасимовка в Ташлинском район (с 0 по 5 км), на 2 км подъезда к селу Медведка от трассы М-5 "Урал" в Тоцком районе.

Ранее сообщалось о закрытии низководных мостов через реку Чаган на автомобильной дороге Красное-Яганово в Первомайском районе и через реку Бузулук в Курманаевском районе Оренбургской области.

Власти Оренбуржья готовятся к "непростому" паводку этой весной — в зоне подтопления могут оказаться 257 населенных пунктов, в которых проживают более 23 тыс. человек, находятся 42 низководных автомобильных моста, более 15 социально значимых объектов.

Также, помимо населенных пунктов, ежегодно в зону подтопления попадают дачные массивы, где круглогодично проживают более 1,3 тыс. человек.