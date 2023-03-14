Всего в небе над РФ в 2022 году диспетчерами обслужено 1,4 млн полетов, что на 13% меньше, чем годом ранее. Сокращение интенсивности полетов объясняется ограничением работы 11 аэропортов центральной и южной части РФ, закрытием воздушного пространства ряда государств для российских авиакомпаний, а также зеркальной мерой РФ в отношении перевозчиков из 36 "недружественных" государств.
До введения в прошлом году антироссийских санкций из-за событий на Украине, иностранные авиакомпании для сокращения продолжительности рейсов между Европой и Азией летали по так называемым транссибирским маршрутам над Россией. За это РФ с 1970-х годов взимала роялти, большую часть которых получал "Аэрофлот" — по некоторым оценкам, суммы исчислялись сотнями миллионов долларов в год.
Сейчас рейсы по транссибирским маршрутам совершают только китайские авиакомпании.
Дополнительные расходы 19 иностранных перевозчиков, которые вынужденно облетают РФ, составляют $37,5 млн еженедельно, оценивали ранее в российском Минтрансе. Это влечет за собой рост цен на билеты и перевозку грузов, отмечали в ведомстве.