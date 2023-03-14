"Выполнено 79 652 транзитных полета через воздушное пространство РФ. Уменьшение по сравнению с 2021 годом составило 59%. Максимальная интенсивность была зафиксирована 26 августа 2022 г. и составила 5 390 обслуженных за сутки воздушных судов (в 2021 году — 6 285)", — сказано в докладе (опубликован на сайте ведомства).

Всего в небе над РФ в 2022 году диспетчерами обслужено 1,4 млн полетов, что на 13% меньше, чем годом ранее. Сокращение интенсивности полетов объясняется ограничением работы 11 аэропортов центральной и южной части РФ, закрытием воздушного пространства ряда государств для российских авиакомпаний, а также зеркальной мерой РФ в отношении перевозчиков из 36 "недружественных" государств.

До введения в прошлом году антироссийских санкций из-за событий на Украине, иностранные авиакомпании для сокращения продолжительности рейсов между Европой и Азией летали по так называемым транссибирским маршрутам над Россией. За это РФ с 1970-х годов взимала роялти, большую часть которых получал "Аэрофлот" — по некоторым оценкам, суммы исчислялись сотнями миллионов долларов в год.

Сейчас рейсы по транссибирским маршрутам совершают только китайские авиакомпании.

Дополнительные расходы 19 иностранных перевозчиков, которые вынужденно облетают РФ, составляют $37,5 млн еженедельно, оценивали ранее в российском Минтрансе. Это влечет за собой рост цен на билеты и перевозку грузов, отмечали в ведомстве.