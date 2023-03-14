"Убедительно просим (пассажиров) перед выездом из дома в аэропорт уточнять на онлайн-табло время вылета — прилёта", — говорится в сообщении.

Согласно табло, в настоящее время до 12:30 по местному времени задерживается рейс на Москву авиакомпании "Победа", который должен был вылететь в 6:05.

На остальные утренние рейсы идет регистрация.

По информации гидрометцентра, на территории большинства районов Челябинской области во вторник ожидаются осадки в виде дождя, переходящего в снег. Возможны порывы ветра до 18 м/с, гололедные явления.