"Пассажирские автобусы и большегрузный транспорт допущены в Хабаровском крае на федеральной автодороге "Уссури" в 12:00 по местному времени (05:00 мск) ", — сообщили в пресс-службе ведомства.

Также, по данным краевого министерства транспорта и дорожного хозяйства, снято ограничение движения на автодорогах в Комсомольском районе.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Хабаровском краю, на дорогах региона и краевого центра организовано дежурство четырех мобильных групп МЧС России. Их помощь потребовалась в 11 случаях. С дорожными условиями не справились водители шести большегрузных автомобилей и пяти легковых.

Ограничения на полеты сняли в аэропорту Советской Гавани, который входит в состав "Хабаровских авиалиний". Здесь завершили расчистку от снега взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек и стоянок для воздушных судов. Аэропорт уже принял первый рейс из Южно-Сахалинска.

Остаются закрытыми аэропорт Комсомольска-на-Амуре до 20:00 по местному времени (13:00 мск), аэропорт Охотска до 14:00 (07:00 мск).

По информации Дальневосточного УГМС, в период с 14 по 16 марта на большей территории края сохраняется неблагоприятная метеообстановка, осадки различной интенсивности и усиление ветра. На дорогах края гололедные явления и снежный накат.

В северных районах (Аяно-Майский, Тугуро-Чумиканский, Охотский) 14 марта ожидается сильный снег, метель и усиления ветра на Охотском побережье до 20-25 м/с.