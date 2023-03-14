"Работаем над восстановлением рейсов в Китай, но есть определенные сложности", — сказал сотрудник пресс-службы.

Мэрии Екатеринбурга, в свою очередь, сообщает, что состоялась рабочая встреча по вопросу восстановления прямого авиасообщения между Екатеринбургом и Пекином, в ней приняли участие глава города Алексей Орлов, генеральный консул КНР в Екатеринбурге Цуй Шаочунь, первый заместитель генерального директора "Уральских авиалиний" Кирилл Скуратов, министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков, представитель МИД России в Екатеринбурге Александр Харлов.

"Это (возобновление рейсов — ИФ) — непростой вопрос, требующий комплексного подхода и значительного числа согласований на самых разных уровнях", — отметил Орлов, слова которого приводятся в сообщении.

Прямое авиасообщение между городами было запущено в 2009 году. С началом пандемии перелеты были приостановлены.

Как сообщалось, "Уральские авиалинии" весной прошлого года приостановили рейсы в ряд зарубежных стран после введения против РФ западных санкций, спровоцировавших массовые аресты самолетов российских авиакомпаний за рубежом.

В настоящее время сеть зарубежных направлений компании охватывает Таджикистан и Киргизию, следует из данных ее сайта.

"Уральские авиалинии" базируются в московском "Домодедово", екатеринбургском "Кольцово" и петербургском "Пулково". Самолетный парк авиакомпании сформирован из самолетов Airbus.