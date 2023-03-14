«Консульства Китая за границей возобновят выдачу всех категорий виз иностранцам, начиная со среды, 15 марта. Решение принято для дальнейшего облегчения пересечения границы», — говорится в сообщении, размещенном во вторник в сети WeChat.

Помимо возобновления оформления новых виз, будет разрешен въезд по визам, выданным до 28 марта 2020 года, у которых не истек срок действия.

«Новая визовая политика также позволит возобновить безвизовые поездки для туристов на остров Хайнань, пассажиров, прибывающих на круизных лайнерах в Шанхай, а также для туристических групп из Гонконга, Макао и стран АСЕАН (Ассоциации государств Юго-Восточной Азии) в южные регионы страны», — отмечается в сообщении.

На сайтах посольств КНР некоторых стран мира, в том числе США и Франции, появились сообщения о возобновлении оформления виз иностранным гражданам. На сайте посольства КНР в России такой информации пока нет.

Китай с 6 февраля снял ограничения на въезд и выезд, введенные из-за пандемии коронавируса. Первые за почти три года туристические группы из России побывали в Китае, а китайские – в РФ. В понедельник в Российском союзе туриндустрии сообщили, что спрос на поездки в Китай в России очень высок, так как с марта 2020 года туристы не могли попасть в эту страну из-за пандемии. Сейчас туроператоры получают много запросов на поездки, но пока не могут их удовлетворить, так как не возобновлены безвизовые групповые туристические обмены.

В 2019 году Китай принял 65,7 миллиона иностранных туристов.