«Отрасль постепенно возвращается на доковидный уровень по турпотоку. Надеемся, что в этом году точно приблизимся к тому, что было в 2019 году. Понимаем уже сейчас, что дальнейший рост отрасли сдерживает недостаток качественного номерного фонда. И это безусловно приоритет в нашей работе, в ближайшей перспективе», — сказал он, выступая на пленарном заседании в рамках выставки «Интурмаркет».

В связи с этим, по словам Вахрукова, министерство будет развивать предложение в тех местах, где уже есть развитая туристическая инфраструктура, где растет и стабилен туристический поток.

Замминистра отметил важность привлечения частных инвестиций в отрасль, командной работы с регионами, ресурсами национального проекта и федерального бюджета.

«Нам нужны привлекательные условия для местных частных инвестиций и наша задача максимально вовлечь частный бизнес в реализацию наших целей. Поэтому частный бизнес ждем, будем стимулировать, будем поддерживать», — подчеркнул Вахруков.

По его словам, главное сейчас – сконцентрироваться на быстром, эффективном достижении целей, не распылять ресурсы на неэффективные, разовые мероприятия, системно работать над тем, чтобы увеличить доступность туристических поездок для россиян.