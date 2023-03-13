Помимо этого, будет вестись работа над открытием авиасообщения с Мьянмой, сказано в докладе (опубликован на сайте ведомства). С российскими авиакомпаниями "прорабатывается возможность" начала выполнения полетов в страны африканского континента: Эфиопию, ЮАР, Алжир, Тунис.

Согласно докладу, по состоянию на март прямыми рейсами из РФ можно летать в 34 государства: Азербайджан, Алжир, Афганистан, Армению, Бахрейн, Белоруссию, Венесуэлу, Египет, Израиль, Индию, Ирак, Иран, Казахстан, Катар, Китай, Киргизию, Кубу, Кувейт, Лаос, на Мальдивы, в Монголию, ОАЭ, Оман, на Сейшелы, в Сербию, Сирию, Таджикистан, Таиланд, Тунис, Туркмению, Турцию, Узбекистан, на Шри-Ланку и в Эфиопию. Полеты в РФ выполняют 53 иностранные авиакомпании из 27 стран. Российские перевозчики летают в 22 государства, из них 14 выполняют пассажирские рейсы.

В 2023 году, как ожидается, российские авиакомпании перевезут 101,2 млн человек, говорится в докладе. Это соответствует прогнозу, озвученному ранее министром транспорта Виталием Савельевым. При этом в докладе Нерадько уточняется, что показатель может быть достигнут при условии снятия ограничений на полеты в 11 аэропортов юга РФ.