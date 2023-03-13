"Мы хотим набрать интересные виды, но сначала зоопарк надо привести в порядок. К маю мы должны подготовить техзадание на концепцию реконструкции. Когда концепция будет готова, ее примут к финансированию, тогда будет разработан конкретный проект", — сказал Журавлев.

Он уточнил, что выделить финансирование на проектирование предполагается в 2024 году.

При этом даже после реконструкции размеры Ленинградского зоопарка не позволят разместить здесь крупных животных: слонов, бегемотов или носорогов.

"Но вполне может быть, мы зебр приобретем. Смотрим территорию — что-то можем добавить. Карликового бегемота хочется, тапира, возможно, сможем добавить. Но не будем нарезать клетушечки", — сказал Журавлев.

В процессе реконструкции в зоопарке могут появиться новые залы, например, "Ночной мир" и тропический павильон, животных перераспределят с учетом их комфорта. Так, зоопарк уже избавился от всех арендаторов, включая парк аттракционов, что освободило место под вольеры.

"Я думал (создать на их месте) львятник, но для него тут не самое лучшее место. Может быть, жирафятник, может быть, вместе с зебрами или страусами. Тогда львы могут переехать на место жирафов. Потому что львы сидят в жутких условиях, чудовищно. Их надо, конечно, пересаживать в нормальные условия", — сказал Журавлев.

В случае появления более масштабного филиала Ленинградского зоопарка львы переедут на новую территорию. По мнению Журавлева, для нового зоопарка достаточно участка с хорошим грунтом площадью 50-60 га.

Как сообщалось, власти Петербурга продолжают поиск места для филиала Ленинградского зоопарка, который сможет позволить разместить крупных животных.

Журавлев назначен директором Ленинградского зоопарка в феврале 2023 года.

В ноябре 2022 года комитет по культуре Петербурга освободил от должности Ирину Скибу, которая занимала этот пост на протяжении почти 20 лет.