Делегация Тульской области на выставке представила потенциал региона на межрегиональном стенде "Императорский маршрут", а также на объединённом стенде по детскому туризму Проектного офиса Российского союза туриндустрии.

"Посетителям стендов расскажут о новых экскурсионных программах и маршрутах весенне-летнего туристического сезона, а также маршрутах, связанных с императорской династией в истории Тульского края", — говорится в сообщении.

На совещании регионов — участников национального туристического проекта "Императорский маршрут" министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина представила четырехдневный музейный маршрут по региону, который включает объекты "Императорского маршрута" в Туле, Савино, Поленово и Богородицке.

"Уже два года Тульская область является куратором "Императорского маршрута". Проект помогает привлечь внимание к истории России и сформировать у нашей молодежи историческое сознание", — сказала Рыбкина.

Также отмечается, что цифровизация стала приоритетным направлением для тульского региона в сфере туризма. Так, с 2019 годом число посетителей туристического регионального сайта увеличилось в 2,5 раза. Также для туристов работает мобильное приложение, сервис автоматических ответов чат-бот, дополнительные точки навигации в городе — инфостелы.

Федеральный историко-культурный туристический проект "Императорский маршрут" объединяет места памяти представителей императорской фамилии, места их посещений, пребывания и паломничеств, дворцы и резиденции, усадьбы и экономии, а также культурно-исторические объекты, связанные с государственной, общественной и благотворительной деятельностью представителей Императорского Дома Романовых. В проекте участвуют более 20 российских регионов.

Как сообщалось, в Тульской области разработана стратегия развития туризма до 2035 года. Она предусматривает комплексное развитие территорий с применением кластерного подхода. К 2030 году планируется увеличить турпоток в два раза.