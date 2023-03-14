«Круизная компания Life at Sea Cruises открыла продажу билетов на первый кругосветный круиз, предназначенный, в первую очередь, для фрилансеров и тех, кто работает удаленно. Путешествие продлится три года, круиз стартует 1 ноября из Стамбула на лайнере MV Gemini, вместимостью 1074 пассажира», — пишет портал.

Как отмечает издание, лайнер за три года пройдет через 375 портов в 135 странах. В план путешествия входят все семь континентов. Судно преодолеет более 130 тыс. миль, а путешественники увидят Статую Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро, Тадж-Махал в Индии, пирамиды Гизы, Мачу-Пикчу и многое другое.

В 208 портов заходы будут с ночевкой, это позволит туристам осмотреть достопримечательности.

Как сообщает CNN Travel, участники круиза встретят Рождество в Бразилии, а Новый год в Аргентине. Лайнер обогнет всю Южную Америку, с заходом в Антарктику, пройдет вдоль западного побережья Северной Америки, пересечет Тихий океан с остановкой на Гавайях.

Далее судно зайдет в 12 портов Японии, туристы смогут попасть в Южную Корею, Китай, на остров Бали в Индонезии и в крупнейшие города Юго-Восточной Азии: Бангкок, Сингапур, Куала-Лумпур.

Затем лайнер сделает крюк до Австралии, Новой Зеландии и Океании, снова вернется на запад, обогнув Индию и Шри-Ланку, посетит Мальдивы, Сейшелы, Занзибар. После Кейптауна он отправится на остров Святой Елены, Канарские острова и Мадейру. Также круиз пройдет по Средиземному морю и Северной Европе.

Стоимость такого путешествия – $30 тыс. на человека в год при двухместном размещении. Туристам-одиночкам предоставляется скидка в размере 15% от стоимости двухместного размещения.

Компания Life at Sea Cruises – это «дочка» известного круизного оператора из Турции Miray Cruises.