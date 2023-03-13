«С 9 марта российским путешественникам для посещения Катара на срок до 30 дней необходим только загранпаспорт (действительный не менее 6 месяцев), бронь отеля и обратный билет. Медицинская страховка, оформленная в одной из международных компаний, рекомендуется к оформлению на срок поездки, но больше не является обязательной», — говорится в сообщении.

Как сообщалось, с 1 февраля власти Катара ввели для въезжающих в страну иностранных туристов требование иметь при себе полис медицинского страхования, выданный страховщиками с регистрацией в Минздраве Катара. У российских туристов возникли проблемы с оплатой полиса зарубежных компаний из-за ухода из России международных платежных систем.