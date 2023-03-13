"Дополнительные средства позволят сделать праздник более масштабным, ярким и интересным!" — отметил глава региона в своем телеграм-канале.

По словам Ведерникова, в программе фестиваля в этом году будут спектакли, концерты, творческая лаборатория, пленэр для студентов-художников и музей под открытым небом.

Дни пушкинской поэзии и русской культуры, приуроченные к дню рождения Александра Пушкина, традиционно пройдут в начале июня в родовом имении поэта в селе Михайловское. В этом году праздник пройдет в 57-й раз.

В разные годы Пушкинский праздник поэзии в Пушкинских Горах и Пскове, переименованный в 2019 году в Дни Пушкинской поэзии и русской культуры, собирал от 6 до 20 тысяч зрителей. В прошлом году фестиваль посетило рекордное количество зрителе — 48 тысяч человек.