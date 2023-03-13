"Это новый для Татарстана проект, который направлен на сохранение биоразнообразия нашей республики. Он предусматривает возрождение Волжско-Камской популяции сокола-балобана", — сказала Манидичева.

Она рассказала, что для реализации этого проекта выбрана территория Камско-Устьинского района в поселке Тенишево. Там будут размещены хэки (искусственные гнезда) для птиц.

"Проект поэтапный и будет проходить в течение теплого периода этого года. В настоящее время ведутся подготовительные работы. В мае привезем птенцов из центра "Холзан" (Свердловской области — ИФ) в Камско-Устьинский район", — уточнила Манидичева.

На пресс-конференции отмечалось, что проект реализуется при грантовой поддержке ПАО "Сибур". Затраты оцениваются в 1,5 млн рублей. Научное сопровождение осуществляют специалисты КФУ, Минэкологии Татарстана и центра "Холзан".

Проект предполагает также организацию палаточного лагеря волонтеров для обеспечения кормления и сохранности птиц в течение 3 месяцев, а затем выпуск их в естественную среду обитания.

Руководитель проекта, президент Союза любителей соколиной охоты и охраны хищных птиц "Русский сокол" Ильдар Еналеев заявил, что реинтродукция сокола-балобана будет способствовать возрождению соколиных традиций в Татарстане и развитию многостороннего сотрудничества со странами исламского мира, где популярна соколиная охота.

"Соколиная охота на казанской земле культивировалась еще в "догрозненские" (до Ивана Грозного — ИФ) времена и поэтому наш долг возродить это нематериальное наследие. Чтобы люди знали, что это за птица", — сказал Еналеев.

Сокол-балобан — редкий вид птиц, который занесен в Красные книги Международного союза охраны природы, Российской Федерации и Республики Татарстан. Исчезновению данного вида способствовало браконьерство, а также ряд природных факторов — гибель птиц на линиях электропередачи.

В последний раз гнездование сокола-балобана в республике было зафиксировано в 1974 году на территории Саралинского участка Волжско-Камского государственного природного биосферного заповедника, что говорит о том, что это его родная территория.