По словам главы управления, установка видеооборудования обеспечивает дополнительную безопасность жителей и гостей курорта.
"Помимо видеокамер также в 2023 году планируется установка серверного оборудования для работы высоконагруженных приложений. Они позволят проводить поиск людей как по видео в реальном времени, так и по архивным видеоматериалам от сторонних информационных систем", — отметил Зенцов.
По его словам, камеры уличного видеонаблюдения используются практически ежедневно. Они помогают сотрудникам полиции в раскрытии различных дел — от дорожно-транспортных происшествий и хищений до особо тяжких преступлений.
"Новое программное обеспечение предусматривает интеграцию со специализированными базами розыска для оперативного выявления лиц, разыскиваемых в рамках оперативно-следственных мероприятий", — сказал Зенцов.
На сегодняшний день в Сочи в системе АПК "Безопасный город" работают более 2 тыс. камер уличного видеонаблюдения.