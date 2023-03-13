"В 2023 году в Сочи планируется дополнительно установить 700 видеокамер системы "Безопасный город"", — сказал он.

По словам главы управления, установка видеооборудования обеспечивает дополнительную безопасность жителей и гостей курорта.

"Помимо видеокамер также в 2023 году планируется установка серверного оборудования для работы высоконагруженных приложений. Они позволят проводить поиск людей как по видео в реальном времени, так и по архивным видеоматериалам от сторонних информационных систем", — отметил Зенцов.

По его словам, камеры уличного видеонаблюдения используются практически ежедневно. Они помогают сотрудникам полиции в раскрытии различных дел — от дорожно-транспортных происшествий и хищений до особо тяжких преступлений.

"Новое программное обеспечение предусматривает интеграцию со специализированными базами розыска для оперативного выявления лиц, разыскиваемых в рамках оперативно-следственных мероприятий", — сказал Зенцов.

На сегодняшний день в Сочи в системе АПК "Безопасный город" работают более 2 тыс. камер уличного видеонаблюдения.