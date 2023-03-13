«Я считаю, что в обстоятельствах, когда мы имеем, мягко говоря, значительные ограничения с выбором направлений, по которым можно отправиться, очень важно с такими близкими соседями как Белоруссия снимать эти значительные барьеры. Потому что это действительно очень странно, ведь исторически мы в России ее относим ко внутреннему туризму. Мы сейчас пытаемся проработать этот вопрос», — сказал он на конференции в рамках туристической выставки «Интурмаркет».

Как отметил Уманский, для работы с другими странами туроператоры должны иметь международную страховку – и это только одна из проблем, с которой они столкнулись при организации поездок в Белоруссию.

Ранее в Минэкономразвития сообщили, что готовы рассмотреть предложение турбизнеса о снижении суммы страхового вознаграждения и финансового обеспечения для российских туроператоров, занимающихся выездным туризмом в Белоруссию.

Кроме того, Россия и Белоруссия ведут работу по реализации союзной программы по синхронизации законодательства в сфере туристской деятельности.