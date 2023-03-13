С 21 по 31 марта 2023 года планируется пробное таможенное прохождение через пункт пропуска на границе России с Китаем с последующим восстановлением работы с 1 апреля 2023 года.

"В этот период через пункт пропуска Староцурухайтуйский — Хэйшаньтоу планируется вернуть в КНР оставшуюся в России с допандемийных времен китайскую грузовую технику, а также экспортировать в Забайкалье новую грузовую технику с Китая. Таким образом, удастся уменьшить загруженность пункта МАПП Забайкальск", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на пункте пропуска Староцурухайтуйский на данный момент небольшая пропускная способность. Заключен договор на реконструкцию с объемом финансирования 1,2 млрд рублей, срок реализации — до 2025 года.

Проект предусматривает разделение на грузовой и пассажирский потоки, строительство здания для оформления туристов. Объем грузоперевозок после реконструкции составит 700 грузовых транспортных средств, 30 пассажирских, 250 легковых автомобилей, 4,6 тыс. человек в сутки и 1,3 млн тонн грузооборота в год.

Как сообщалось, реконструкция пункта пропуска Староцурухайтуйский предусмотрена федеральной целевой программой "Государственная граница Российской Федерации".

Забайкальск-Маньчжурия — наиболее крупный автомобильный пункт пропуска на российско-китайской границе. С 16 января власти приграничного китайского города отменили запрет на въезд груженных автомобилей из России, введенный во время эпидемии. Ранее российские экспортные грузы из Забайкальска из-за пандемии могли доставляться в Китай только железнодорожным транспортом.