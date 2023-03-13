"С точки зрения оценки соответствия требованиям, ситуация сохраняется та, которая есть. В отношении объектов, которые будут разрешены (к строительству — ИФ) на территории (ОПТ — ИФ) в связи с развитием туризма, рекреационной деятельностью, то предполагается такие вопросы, которые мы стандартно рассматриваем по всем объектам в части, связанной с охраной водной, биологических ресурсов, с почвами, они все будут, но применительно к данному виду территории они будут особое значение иметь и эксперты в своей оценки будут опираться как раз на результат той работы, которую вновь создаваемые институты будут производить, то есть будут установлены режимы, правила, ограничения", — сказал Манылов на пресс-конференции, посвященной законопроекту о развитии экологического туризма на ООПТ.

Он добавил, что строительство будет ограничено, однако "радикальных изменений" в оценке не будет.

Как сообщалось, на рассмотрении Госдумы находится законопроект, определяющий механизм взаимодействия с инвесторами, которые готовы развивать туризм и возводить рекреационные объекты на ООПТ, принять его могут весной.

Документ также установит правила организации и осуществления туризма, в том числе обеспечения безопасности туристов на ООПТ.