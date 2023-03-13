В конкурсную программу фестиваля войдут 15 документальных фильмов: пять полнометражных и десять короткометражных, говорится в сообщении. Также в рамках фестиваля планируется внеконкурсная программа кинопоказов, творческие встречи с выдающимися режиссерами и ретроспективные показы кинофильмов.

На конкурс будут приниматься документальные фильмы, снятые не позднее 1 января 2020 года, содержание которых отражало бы историю регионов России, малых городов, сел, духовно-нравственный поиск, талант и неординарность людей, подобных шукшинским "чудикам".

Возглавит жюри фестиваля президент Ассоциации документального кино Союза кинематографистов РФ Галина Леонтьева.

Награждение победителей и призеров пройдет на горе Пикет в конце июля во время Всероссийских Шукшинских дней на Алтае.