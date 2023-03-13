Как говорится в сообщении аэропорта, по итогам февраля Шереметьево достиг доли в 50% в общем объеме пассажирских перевозок Московского авиаузла.

Шереметьево за первые 2 месяца года обеспечил выполнение 31740 взлетно-посадочных операций (ВПО) и стал лидером по количеству обслуженных рейсов среди аэропортов МАУ, увеличив долю с 44% до 48%. В феврале количество ВПО составило 15018 единиц.

Наиболее популярными внутрироссийскими направлениями в январе-феврале стали Санкт-Петербург, Сочи, Екатеринбург, Казань и Калининград. Среди зарубежных направлений повышенным спросом пользовались рейсы на Пхукет, в Стамбул, Дубай, Ереван, Бангкок.

Наибольшие объемы пассажирских перевозок аэропорта Шереметьево по итогам первых двух месяцев 2023 года обеспечили авиакомпании "Аэрофлот", "Победа", "Россия", Smartavia, Nordwind Airlines и Etihad Airways.

В феврале выполнение рейсов из городов Китая в аэропорт Шереметьево возобновили три крупнейших китайских авиакомпании China Eastern Airlines, Sichuan Airlines и Beijing Capital Airlines. Также полеты из Шереметьево выполняют авиакомпании Hainan Airlines, Air China и China Southern Airlines.