Так, по данным ГУ МЧС по Тюменской области, в регионе 14 марта прогнозируется мокрый снег с дождем и ветер с порывами до 17 м/c. В Ханты-Мансийском автономном округе ожидается аналогичная погода, ветер при этом может дуть со скоростью до 18 м/c, сообщает Обь-Иртышского управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Воздух в обоих регионах днем прогреется до плюс пяти градусов тепла.

В Курганской и Свердловской областях, по информации Курганского гидрометеоцентра и Уральского УГМС, во вторник также ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега, а также ветер с порывами до 13 и 20 м/с соответственно. Днем в Зауралье будет до плюс пяти градусов, на Среднем Урале чуть прохладнее — до плюс 1. На свердловских дорогах 14 марта также возможна гололедица.