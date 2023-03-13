«В актуальной стратегии сейчас закреплен термин «цифровизация туристической отрасли», и в рамках этого тезиса мы идем поступательными движениями. Одним из первых шагов в реализации этого направления, на мой взгляд, является введение электронной путевки, законопроект был принят прошлой весной», — сказал он на конференции в рамках туристической выставки «Интурмаркет».

Как отметил Тарбаев, вместе с представителями туротрасли удалось договориться о многих спорных моментах, поскольку у людей система вызывала неоднозначную реакцию.

«Большая часть вопросов, которые были у турбизнеса, у экспертного сообщества, была снята. Сегодня мы находимся в более позитивном русле с точки зрения введения электронной путевки. И с 1 сентября, я надеюсь, мы уже войдем в первую фазу внедрения этого механизма на территории России», — сказал депутат.

Он также уточнил, что необходимо выстраивать концептуальный цифровой контур, чтобы вести аналитику и подсчет турпотоков.

Ранее Российский союз туриндустрии (РСТ) предложил профильному комитету продлить тестирование электронной путевки для внутреннего туризма на год, до 1 сентября 2024 года.

«Электронная путевка» – система сбора данных, в которую туроператоры должны вводить подробные параметры каждого проданного турпакета и его стоимость. Согласно закону, вступившему в силу 1 сентября 2022 года, туроператор должен передавать в единую информационную систему электронных путевок сведения, содержащиеся в договоре о реализации туристского продукта, по окончании каждого календарного месяца.

Ответственность за осуществление деятельности без передачи сведений, содержащихся в договоре о реализации турпродукта, в систему «Электронная путевка» должна была наступить для туроператоров по выездному туризму 1 марта 2023 года, но срок был перенесен на полгода.