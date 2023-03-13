В этом году фестиваль будет проходить в 24 раз.

"Заявки на участие в "Черном коте" подали танцевальные коллективы из Рязанской, Курской и Московской областей, а также Москвы и Санкт-Петербурга и других городов. Всего ожидается около 30 команд — это не считая детских, которые будут выступать в "Черном котенке". Также гостями фестиваля станут победители прошлого года — в частности, народный ансамбль танца "Огни" из города Шацк", — отметил Крысанов.

Конкурсная программа Фестиваля включает в себя 5 номинаций: клубный танец, рок-н-ролл, слоу, фолк, фристайл. Возраст участников конкурсной программы — не моложе 14 лет.

Фестиваль современного танца "Черный кот" является визитной карточкой Рязани. Он проводится с 1987 года и в настоящее время является одним из самых рейтинговых для любителей современных танцев России и ближнего зарубежья. В Рязани около Дворца Молодежи установлен памятник "Черный кот", который был открыт 25 марта 2012 года к 25-летнему юбилею всероссийского танцевального фестиваля.