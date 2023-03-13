"Новый интерактивный туристический маршрут пройдет по наиболее ярким и запоминающимся местам нашего курорта. Именно там будут установлены небольшие и забавные фигурки "Светлоежиков", рассказ о которых и поможет узнать все самое интересное о Светлогорске, увидеть его красоты и достопримечательности. Первый герой турмаршрута уже установлен в парке "Муза" на берегу озера Тихое", — сказал Орлов.

По его словам, к майским праздникам еще два "Светлоёжика" займут свои места, сформировав начало туристического маршрута. Затем семья хранителей маршрута увеличится.

Идея создания в Светлогорске интерактивного маршрута, который будет интересен детям и взрослым, родилась у инициативной группы молодежи, которая проводит ежегодный фестиваль современного искусства "Море внутри". Они разработали образы "Светлоёжиков", составили маршрут и придумали его дизайн, написали сказку о своих героях. Администрация муниципалитета активно поддерживает данный проект и помогает в его реализации, отметил пресс-секретарь.

Как сообщалось, в Калининграде уже реализован аналогичный туристический маршрут, где наиболее значимые достопримечательности представляют небольшие и забавные мини-скульптуры домовых (хомлинов).