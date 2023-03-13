"Полетная программа стартует с 4 мая и будет проходить по четвергам. Перевозчик — турецкий лоукостер Corendon Airlines", — говорится в сообщении.

Рейсы будут выполняться на Boeing 737-800. Время в пути составит шесть часов.

Основным туроператором выступит IZI travel. При этом приобрести билеты на рейс Мурманск-Анталья можно будет самостоятельно, но в составе тура.

Как уточнили "Интерфаксу" в аэропорту "Мурманск", ранее Corendon Airlines не выполняла рейсы в Заполярье.

В настоящее время регулярные рейсы из Мурманска осуществляют авиакомпании "Аэрофлот", "Россия", "Победа", "Азимут", "Северсталь", Red Wings, Smartavia, S7, "ЮВТ Аэро", "Икар".

По итогам 2022 года пассажиропоток мурманского аэропорта составил 1 млн 299 тыс. человек, что на 4% ниже показателя 2021 года.