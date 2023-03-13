Полеты из Нижнего Новгорода и Самары стартуют 27 апреля, из Уфы — 28 апреля. Рейсы будут выполняться на Boeing-737-800.

В настоящее время полеты из Нижнего Новгорода и Самары в Анталью в рамках чартерной программы осуществляют две турецкие авиакомпании — Corendon Airlines и Southwind Airlines. Регулярные рейсы из Самары в Анталью выполняет авиакомпания Red Wings, в конце марта она открывает их из Нижнего Новгорода.

В расписании аэропорта Уфы указано, что Corendon Airlines и Southwind Airlines, Red Wings намерены открыть весной рейсы в Анталью.