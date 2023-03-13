"За прошедшую неделю через МАПП "Верхний Ларс" госграницу в обоих направлениях пересекли (...) 26 тыс. 580 человек. Необходимо отметить, что увеличилось количество лиц, въезжающих на территорию РФ — 14 тыс. 72 человека", — сказал Томаев на аппаратном совещании в правительстве республики в понедельник.

Он также отметил, что за неделю через "Верхний Ларс" российско-грузинскую границу в обоих направлениях пересекли 11 тыс. 380 машин.

По данным, размещенным на сайте Северо-Кавказского таможенного управления, на 06:00 мск 13 марта на въезд в РФ с территории Грузии за сутки оформлено 864 легковых автомобиля, на выезд из РФ — 641 машина.

Ранее на сайте сообщалось, что на это же время 12 марта за сутки на въезд в РФ из Грузии было оформлено 1 тыс. 197 легковых автомобилей, на выезд из РФ — 768.

МАПП "Верхний Ларс" находится на Военно-Грузинской дороге — в настоящее время единственном сухопутном маршруте, связывающем с Россией не только Грузию, но и Армению.