"Мы ни от чего не отказывались. Достаточно длительное время мы разрабатывали технологические регламенты для территории возможного нового зоопарка. Если появится земельный участок, который подходит, то мы этот земельный участок рассмотрим. Порядка трех-четырех вариантов мы рассматривали. Пока такого земельного участка мы не нашли. Мы продолжаем эту работу", — сказал Болтин.

Он подчеркнул, что в случае реализации проекта новый зоопарк станет дополнительной территорией Ленинградского зоопарка, который в любом случае продолжит работу и на своем историческом месте на Петроградской стороне.

"Надеюсь — город большой, прилегающих территорий много, город развивается активно — рано или поздно такой участок будет определен. Это позволит на этапе проектирования по-другому подойти к вопросу размещения крупных животных. У нас это в планах, мы этим занимаемся", — сказал Болтин.

Директор Ленинградского зоопарка Юрий Журавлев со своей стороны указал, что нынешняя территория не позволяет в нормальных условиях содержать таких крупных животных, как слон, бегемот, носорог.

На текущий момент в Ленинградском зоопарке содержатся, в частности, белый медведь, жираф, уссурийский тигр.

В июле 2020 года вице-губернатор Петербурга Максим Соколов в ответ на запрос депутата Заксобрания Надежды Тихоновой сообщал, что городской комитет имущественных отношений проводит работу по определению возможности размещения нового зоопарка в Юнтолово, Ржевском или Ольгинском лесопарках.