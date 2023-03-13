Из-за того, что Курильское озеро расположено вблизи Охотского моря и Тихого океана, оно очень подвержено воздействию сильных ветров. Это мешает льду сковать его поверхность целиком.

"За последние десятилетия годы, когда самый глубокий пресный водоем Камчатки полностью покрывался льдом, можно пересчитать по пальцам. В последний раз озеро замерзало в 2019 году, а до этого — в 2016-м и в 2007-м", — говорится в сообщении.

Обычно это происходило в конце февраля — начале марта, были случаи ледостава в январе. Особой цикличности этого события не наблюдается. Для того, чтобы озеро покрылось льдом, нужно несколько морозных и безветренных дней.

В первую очередь Курильское озеро известно тем, что в нем воспроизводится крупнейшее в Азии стадо ценного дикого лосося — нерки. Также в водоеме обитают и нерестятся кета, кижуч, горбуша, девятииглая и трехиглая колюшка, арктический голец и кунджа. Нерка продолжает нереститься здесь до конца зимы, даже подо льдом. Для основной части будущего потомства нерки ледостав не представляет никакой угрозы. В нерестовые бугры, где развиваются мальки, по-прежнему поступает ключевая вода.