"За последние десятилетия годы, когда самый глубокий пресный водоем Камчатки полностью покрывался льдом, можно пересчитать по пальцам. В последний раз озеро замерзало в 2019 году, а до этого — в 2016-м и в 2007-м", — говорится в сообщении.
Обычно это происходило в конце февраля — начале марта, были случаи ледостава в январе. Особой цикличности этого события не наблюдается. Для того, чтобы озеро покрылось льдом, нужно несколько морозных и безветренных дней.
В первую очередь Курильское озеро известно тем, что в нем воспроизводится крупнейшее в Азии стадо ценного дикого лосося — нерки. Также в водоеме обитают и нерестятся кета, кижуч, горбуша, девятииглая и трехиглая колюшка, арктический голец и кунджа. Нерка продолжает нереститься здесь до конца зимы, даже подо льдом. Для основной части будущего потомства нерки ледостав не представляет никакой угрозы. В нерестовые бугры, где развиваются мальки, по-прежнему поступает ключевая вода.