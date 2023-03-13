«Сейчас мы стратегически определили, как закон должен выглядеть, мы его значительно облегчили. Нам сегодня необходим рамочный документ, который бы нам всем объяснил правила игры. И мы надеемся, что в ближайшее время в Минэкономразвития он будет доведен до ума и предложен нам на рассмотрение. Готовы его в срочном порядке обсуждать, делиться своими рекомендациями. И я надеюсь, что в весеннюю сессию, край – осеннюю мы увидим новую редакцию закона», — сказал он на конференции в рамках туристической выставки «Интурмаркет».

Как отметил Тарбаев, отраслевому закону необходим понятийный аппарат: что такое туристическая услуга, определение и понятие всех субъектам туристических взаимоотношений и другое

«Сегодня, говоря одни и те же термины, мы зачастую имеем ввиду разные вещи. Например, такие понятия как глэмпинг или кешбэк не закреплены в нормативно-правовых актах, поэтому некоторые региональные власти могут работать не совсем корректно или, опасаясь какой-то ответственности не работать в этом направлении вообще», — заключил он.

Ростуризм в декабре 2021 году опубликовал для обсуждения текст нового законопроекта, регулирующего туристскую отрасль. Как поясняли в ведомстве, действующий сегодня закон о туризме, принятый в 1996 году, сильно устарел, не отвечает современным реалиям рынка, не помогает решать актуальные задачи отрасли, содержит много серых зон, недостаточно защищает права туристов. Обсуждение законопроекта продолжалось весь 2022 год. В октябре Ростуризм был упразднен, а его полномочия переданы в Минэкономразвития. 19 декабря замминистра Дмитрий Вахруков сообщил, что законопроект перешел в Минэкономразвития со статусом «почти готово», но в документе «еще много над чем работать».