"Были разосланы письма авиакомпаниям с предупреждением, чтобы они не продавали билеты на рейсы в этот период. Сами рейсы будут разнесены по ближайшим аэропортам", — отметили в пресс-службе.

Как подчеркнул представитель ведомства, главная задача "усилить транспортное сообщение до ближайших двух аэропортов — в Уфе и в Челябинске".

На сайте областного Миндортранса сообщалось, что международный аэропорт Магнитогорска по итогам 2022 года перевез 280 тыс. пассажиров и 242 тонны грузов.

Ранее пресс-служба правительства Челябинской области сообщала о планах реконструкции аэродромной инфраструктуры аэропорта Магнитогорска к 2025 году в рамках федеральной инвестиционной программы "Развитие транспортной системы".

В апреле прошлого года ФКУ "Ространсмодернизация" по итогам конкурса выбрала ООО "Альмакоргруп" (Москва) исполнителем работ по реконструкции аэропортового комплекса Магнитогорска на сумму 5,771 млрд рублей. Срок исполнения контракта — до 1 декабря 2024 года.

В 2021 году на аукционе по продаже 100%-ного госпакета акций АО "Международный аэропорт Магнитогорска" победителем было признано АО "Ретранс" (близкое к холдингу "Аэропорты регионов"), предложившее 999,89 млн рублей при стартовой цене 113,89 млн рублей.

Аэропорт Магнитогорска находится в 14 км от города, имеет один терминал с залами для обслуживания внутренних и международных рейсов, грузовой комплекс, одну ВПП. Из Магнитогорска выполняются рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск, Сочи, Екатеринбург, Минеральные Воды, Казань, Самару.