"Несмотря на уменьшение общего количества обращений в Управление в целом, показатель жалоб на оказание услуг воздушным транспортом увеличился в 1,6 раз, показатель по туризму — в 1,3 раза в сравнении с 2021 годом. Основанием для жалоб, как правило, являлись отказ о возврате денежных средств за несостоявшиеся туры, авиаперелеты, несоблюдение сроков исполнения работ и ненадлежащее оказание услуг", — сказала Урванцева.

По ее словам, защита прав потребителей традиционно остается основным направлением работы ведомства.

"В прошлом году (количество жалоб — ИФ) составило 60% от общего количества. На нарушение прав потребителей в 2022 году поступило более 34 тыс. обращений, что на 6,6% меньше, чем в предыдущем. Наибольшее количество обращений поступило на торговлю — 35%. Значительное количество обращений приходилось на качество бытовой техники, компьютерной техники, мебели и одежды", — отметила представитель надзорного ведомства.

Она сообщила, что было зафиксировано много обращений с жалобами на несоответствие цен на кассе и ценнике товара. Кроме того, петербуржцы жаловались на нарушения в сферах коммунальных и медицинских услуг, услуг связи и транспорта.

По словам Урванцевой, в 2022 году в сфере защиты прав потребителей было проведено порядка 5,5 тыс. профилактических мероприятий, что больше на 30%, чем в 2021 году. Подано в суд 164 иска, присуждено более 21 млн рублей.