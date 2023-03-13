"Для движения закрыт проезд на участке с 1428 км по 1510 км до улучшения погодных условий", — сказали в дорожной службе.

При этом открыт проезд по дороге Кола — Серебрянские ГЭС, которая ведет к популярному среди туристов селу Териберка на берегу Баренцева моря. Однако, как отметили в "Мурманскавтодоре", в случае снижения видимости данная дорога будет также закрыта для проезда.

Аналогичная сложная дорожная ситуация наблюдалась в конце февраля — начале марта. Обильные снегопады, метель и ветер заблокировали проезд по дороге Кола — Серебрянские ГЭС и на нескольких участках трассы "Кола".