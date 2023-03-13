"Участие в нацпроекте позволит оптимизировать производственные процессы аэропортов, влияющие на быстроту и качество обслуживания пассажиров. Наладка внутренних процессов позволит увеличить общую производительность предприятий, повысить мотивацию сотрудников, создаст дополнительный экономический эффект", — говорится в сообщении.

В течение 3 лет эксперты регионального центра компетенций проведут аудит производственных потоков, определят производственные участки для внедрения инструментов бережливого производства. Кроме того, сотрудники аэропортов пройдут обучение на Фабрике процессов в "Технопарке высоких технологий Югры" (Ханты-Мансийск).

Ожидается, что после завершения проекта предприятия будут самостоятельно реализовывать свои бережливые наработки.

В 2022 году модернизацию в рамках нацпроекта прошел международный аэропорт Ханты-Мансийска (АО "Юграавиа"). В частности была оптимизирована работа багажно-грузового отдела и упорядочен пассажиропоток в аэровокзальном комплексе. В результате "Юграавиа" удалось повысить безопасность аэропорта, увеличить выработку производственных процессов на 5% и свести к минимуму уровень различных потерь.

Как ранее сообщал в интервью "Интерфаксу" директор окружного департамента промышленности Кирилл Зайцев, предприятия ХМАО в прошлом году получили до 50 млн рублей экономической выгоды благодаря участию в реализации нацпроекта "Производительность труда".

По данным на начало этого года, в регионе участвовало в нацпроекте 31 предприятие. Ожидалось, что в 2023 и 2024 годах к нему присоединятся по 14 югорских компаний. Всего в реализацию нацпроекта будет вовлечено 59 предприятий региона.

Аэропорт Сургута является одним из базовых для "ЮТэйр". Перевозчик, по данным авиакомпании на конец первого полугодия 2021 года, контролирует управляющую компанию аэропорта с долей 56%.

Аэропорт Когалыма занимается обслуживанием пассажиров, работающих вахтово-экспедиционным методом для освоения нефтяных месторождений в Когалымском районе, местных жителей, грузов. По данным ЕГРЮЛ, 100% аэропорта Когалыма принадлежит комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города.