«Я написал письмо в министерство иностранных дел и в Минюст с просьбой отменить визовые льготы для россиян и украинцев», — цитирует его газета.

В Индонезии запрещены трудовая деятельность и создание бизнеса иностранным гражданам, посещающим страну в качестве туристов.

Как отмечает издание, граждане России и Украины злоупотребляют туристическими визами и пытаются устроиться на работу в стране или начать свой бизнес. В марте по меньшей мере четверо российских граждан были депортированы за нарушение визового режима, а иммиграционные власти неоднократно предостерегали иностранцев на Бали от работы по туристическим визам.

Согласно статистике, российские туристы занимают существенную долю от общего иностранного турпотока в Индонезию. С сентября 2022 по январь 2023 года страну посетили 77,5 тыс. россиян, это немногим меньше чем за аналогичный период до пандемии (88 тыс.).