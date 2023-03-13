Общий объем инвестиций в строительство терминала составит 2,7 млрд рублей, финансирование со стороны "Кавказ.РФ" — 542 млн рублей.

Аэровокзальный комплекс площадью почти 6 тыс. кв. м. планируется построить в течение 2023 года. Это будет двухэтажный терминал с пропускной способностью до 200 пассажиров в час на вылет и прилет и около 300 тыс. в год. Реализация проекта позволит создать новые рабочие места, обеспечить дополнительные налоговые поступления и улучшить транспортное сообщение не только на Ставрополье, но и в соседних Краснодарском крае и Ростовской области.

"В нашем инвестиционном портфеле уже два проекта в сфере развития аэропортовой инфраструктуры Северного Кавказа. Это новый терминал аэропорта "Владикавказ", который ввели в эксплуатацию в декабре прошлого года, и строящийся терминал в Ставропольском крае. Отрасль приоритетная, так как это не только развитие инфраструктуры, рабочие места и инвестиции, это и прямой способ повысить туристическую доступность и привлекательность всего региона", — приведены в сообщении слова генерального директора "Кавказ.РФ" Андрея Юмшанова.

В перспективе "Кавказ.РФ" рассматривает участие в подобных проектах в Минеральных Водах и Нальчике.

Ранее сообщалось, что холдинг "Новапорт" осенью 2021 года приступил к строительству аэровокзального комплекса для обслуживания внутренних воздушных линий в международном аэропорту Ставрополь. Это позволит значительно увеличить пассажиропоток в течение 3-4 лет до более 1 млн человек и расширить географию полетов. Стоимость проекта оценивалась в 2,1 млрд рублей.

Пассажиропоток аэропорта "Ставрополь" в 2022 году сократился на 9% по сравнению с показателем предыдущего года — до 523,8 тыс. человек.