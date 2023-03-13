«Мужчина вылетал в Китай авиарейсом Хабаровск-Харбин. Он следовал через зеленый коридор, это свидетельствует об отсутствии у него товаров или денежных средств, подлежащих декларированию. Наличные деньги в размере 2,6 млн рублей ($38,3 тыс.) таможенники совместно со службой авиационной безопасности хабаровского аэропорта обнаружили у мужчины в нательной сумке под одеждой», — говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, мужчина пояснил, что не знал о правилах вывоза наличных денежных средств из России, а деньги решил спрятать под одеждой, потому что боялся потерять в пути. Деньги у китайца изъяли, их поместили в камеру хранения вещественных доказательств Хабаровской таможни.

В отношении гражданина Китая таможенники возбудили уголовное дело за контрабанду наличных денежных средств в крупном размере. Ему грозит штраф до 10-кратной суммы незаконно перемещенных денег, либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо принудительные работы на срок до двух лет.

Согласно законодательству РФ, без декларации разрешено вывозить сумму, эквивалентную $10 тыс. Если одновременно с иностранной валютой вывозятся российские рубли, и общая сумма наличных денежных средств (валюты и рублей) превышает эквивалент $10 тыс., то вся сумма подлежит декларированию во всех вывозимых валютах.