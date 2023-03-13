"В первую очередь, конечно, украсят Курортный бульвар в центре города-курорта, где расположены ковровые клумбы, которые можно назвать одной из визитных карточек Кисловодска", — приводятся в сообщении слова главы города Евгения Моисеева.

Он уточнил, что флористы ежегодного создают новые эскизы для озеленения курортной зоны.

"В этом году жителей и гостей курорта ожидают приятные сюрпризы в цветочном благоустройстве. Специалисты готовятся воплотить в жизнь новые идеи ландшафтного дизайна", — отметил Моисеев.

Кисловодск представляет собой единый курортный комплекс с развитой санаторно-курортной и городской инфраструктурой. Основные природные лечебные ресурсы — минеральные воды, грязи и климат.