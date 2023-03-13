"Пострадавших в результате падения дерева на ул. Горького нет. На место прибыли сотрудники муниципальной службы спасения, которые оперативно распилили ствол, движение восстановлено в штатном режиме. По предварительной версии, дерево упало в результате порывов ветра и переувлажненного грунта из-за обильных осадков", — сказал сотрудник пресс-службы.

Он также сообщил, что оперативный штаб под руководством главы города Алексея Копайгородского круглосуточно следит за обстановкой в связи с непогодой.

"Из-за продолжительных дождей на некоторых участках наблюдается скопление воды на проезжей части, она уходит естественным путем. Движение по дорогам осуществляется в штатном режиме", — отметил собеседник агентства.

По его словам, наибольшее количество осадков 12 марта выпало в Лазаревском районе, а также в горном кластере. Уровень воды в реках остается в норме, датчики не фиксируют неблагоприятных и опасных явлений.

"Все оперативные службы города готовы к немедленному реагированию на возникающие нештатные ситуации", — добавил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в Сочи объявлено штормовое предупреждение из-за непогоды. 13 марта в Сочи прогнозируется дождь, местами сильный. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 7- 12 м/с. Температура воздуха: ночью +6...+11, днем + 9...+14, в предгорье и низких горах — ночью +4...+9, днем +5...+10.