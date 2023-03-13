Фото: Интерфакс / Вера Казанцева

«Мы открываем новые возможности для роста турпотока и ускоренного создания туристической инфраструктуры. За последние 3 года проделана большая работа, которая позволила синхронизировать ресурсы, объединить всех участников отрасли общей идеей, определить приоритетные направления развития в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». На выставке презентуют свои туристические продукты более 70 субъектов страны и свыше 700 компаний из регионов и дружественных стран — Республики Беларусь, Кубы, Китая, Ирана, Узбекистана, Аргентины и других. Это показывает высокий уровень интереса к сфере российского туризма», — сказал он.

Выставка «Интурмаркет» проходит с 13 по 15 марта в Экспоцентре на Красной Пресне при поддержке правительства РФ, Минэкономразвития, Совета Федерации, Госдумы, Российского союза туриндустрии и Ассоциации туроператоров России.

Фото: Интерфакс / Вера Казанцева

В деловой программе принимают участие представители федеральных и региональных органов власти, туристической отрасли, в том числе инвесторы и эксперты. Для участников «Интурмаркета» запланирована насыщенная деловая программа, в рамках которой пройдет более 50 деловых мероприятий с участием более 200 экспертов.

Ключевое событие дня открытия выставки – пленарное заседание, посвященное актуальным вопросам развития отрасли. Кроме того, в Экспоцентре пройдет семинары по актуальным проблемам туристической отрасли – IT-технологиям, подготовке кадров, аттестации гидов и экскурсоводов, обучение для представителей туристско-информационных центров (ТИЦ) и трэвел-журналистов.

Второй день выставки, 14 марта, объявлен Днем благотворительности. Его цель — поддержка хосписа «Дом с маяком», опекающего детей с неизлечимыми заболеваниями. В дни работы выставки будет проходить сбор средств на медицинское питание для 5-летнего Вити Кузнецова, 31-го подопечного проекта «Турбизнес с открытым сердцем». В 14.00 состоится благотворительный аукцион, на котором будут разыграны самые разные лоты — туристические, гастрономические, сувенирные, художественные.

В 2023 году выставка проходит в 18-й раз.