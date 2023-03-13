"Пострадавший от сильнейшего наводнения город Тулун сегодня строится, благоустраивается, преображается. Уверен, что городской парк станет местом притяжения жителей, а также стимулом к дальнейшему развитию территории", — говорится в сообщении со ссылкой на губернатора Игоря Кобзева.

Проект благоустройства парка на берегу ручья Тулунчик включает создание сквера мастеров, который будет состоять из выставочного павильона и мастерских для местных ремесленников.

В парке "Тулунчик" также планируется построить амфитеатр для проведения мероприятий и детскую площадку в форме мельницы, организовать площадку для дрессировки собак, установить оригинальные скамейки с имитирующими воду элементами из геопластика.

"Вдоль реки и возле дамбы планируется пространство для отдыха с тропинками, качелями и лужайками", — отмечается в сообщении.

Как ранее сообщалось, в 2023 году Тулун вошел в число победителей VI Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Победителями этого конкурса также стали еще пять городов региона — Усолье-Сибирское, Черемхово, Зима, Железногорск-Илимский и Бодайбо. Иркутская область получила на реализацию проектов благоустройства из федерального бюджета 510 млн рублей.

Сообщалось также, что летом 2019 года Иркутская область пережила две волны мощного наводнения. Сильнее всех пострадали города Тулун и Нижнеудинск. Во время стихийного бедствия были затоплены более 14 тыс. жилых домов, в которых проживали порядка 45 тыс. человек.