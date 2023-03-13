"В Сергиево-Посадском городском округе на территории отеля "Русские Сезоны. Курорт Пересвет" стартовал фестиваль лыжного спорта "Гонка Легкова", который в первый день посетили свыше 1500 человек", говорится в сообщении.

В первый день на фестивале разыграли медали в личном и командном зачете. Взрослые спортсмены преодолевали дистанции в 10, 20 и 30 км, юные — 1, 3, и 5 км. Во второй день для всех желающий провели открытые тренировки и мастер-классы от победителей и призеров Олимпийских игр по лыжным гонкам и биатлону.

Фестиваль лыжного спорта"Гонка Легкова" прошел 11-12 марта. Мероприятие проводится при поддержке министерства физической культуры и спорта Московской области. Общий призовой фонд фестиваля в 2023 году составил 1,5 млн рублей, добавили в ведомстве.